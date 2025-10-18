Johansson redet Klartext vor Eislöwen-Auswärtsfahrt

Dresden/München - Am Sonnabend sitzen die Dresdner Eislöwen wieder im Bus. Ihr nächstes Ziel: Der Münchner SAP Garden. Da wartet am Sonntag um 19 Uhr mit den Red Bulls die nächste knifflige Aufgabe für das Team von Niklas Sundblad (52).

Emil Johansson (l.) war nach dem 2:5 bedient. © Thomas Heide

Ein Vorteil hat die frühe Anreise: Die Spieler können miteinander reden und die Probleme aus dem 2:5-Heimspiel gegen die Kölner Haie abstellen. "Der Start war nicht gut. Kleine Fehler wurden zum Dominoeffekt", gestand im Nachgang Verteidiger Emil Johansson (29).

Aus seiner Sicht habe man "im zweiten Drittel gezeigt", wie gut die Eislöwen sein können. "Aber danach haben wir uns wieder verloren."



Es stellt sich die Frage: Warum unterlaufen den Dresdner immer wieder die gleichen Fehler. Schlechtes Stellungsspiel, kaum Forechecking, ein teilweise katastrophales Aufbauspiel. Eine richtige Erklärung hat der Schwede nicht: "Wir müssen einfache Dinge richtig machen. Angefangen von den Backchecks, müssen mehr Zweikämpfe gewinnen und miteinander reden."

Der 29-Jährige war nach dem Spiel gegen Köln sauer und wie bei den anderen, fehlt etwas das Selbstvertrauen. Wie können sich die Eislöwen dies zurückholen? "In dem wir kleine Dinge richtig machen und so Schritt für Schritt vorankommen", glaubt Johansson.