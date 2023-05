Meisterlicher Transfer: Dresdner Eislöwen holen Vincent Hessler an die Elbe!

Dresden - Welchen Neuzugang verraten die Dresdner Eislöwen ? Dies ist Woche für Woche eine spannende Frage für die Fans. Am Dienstag präsentierten sie weder den feststehenden Garret Pruden (24/zuletzt Verteidiger in Bayreuth) noch Stürmer Lukas Koziol (27/zuletzt Hannover Scorpoins) - dafür einen DEL2-Meister!

Vincent Hessler (25) stammt aus der Jugend der Eisbären Berlin und wechselt von den Ravensburg Towerstars an die Elbe. © Dresdner Eislöwen

Vincent Hessler (25) wird die kommenden beiden Spielzeiten für die Eislöwen stürmen. Erst vor wenigen Wochen half der 25-Jährige den Ravensburgern zum Sieg in der Finalserie gegen Bad Nauheim.

Seine Saison-Bilanz im Towerstars-Trikot: 68 Spiele, zehn Tore, 14 Vorlagen. Seine Qualität ist nicht das Toreschießen.

Was für ihn sprach, verriet der Sportliche Leiter Matthias Roos (43): "Vincent ist ein fleißiger und talentierter Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff flexibel einsetzbar ist. Mit 25 befindet er sich im besten Sportleralter und konnte bereits reichlich Erfahrung in der DEL2 sowie der DEL und auch der Champions Hockey League sammeln. Damit passt er optimal in unser Team."

Zudem kennt der gebürtige Berliner den Coach Corey Neilson 846). Unter ihm lief er in der Saison 2018/19 für Weißwasser auf.