40 Schüsse, aber nur ein Tor: Eislöwen kassieren Derby-Pleite in Weißwasser

Weißwasser - "Kämpfen und siegen", skandierten die Eislöwen-Fans am heutigen Freitagabend gegen 21.10 Uhr in Weißwasser, als ihre Lieblinge in der 44. Minute 1:2 zurücklagen. Am Ende blieb es für Travis Turnbull & Co. beim 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) bei den Lausitzer Füchsen ...