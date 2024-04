Saison-Überraschung bleibt Eislöwe! Kommt auch ein neuer Kollege?

Bruno Riedl (21) trumpfte in einer mageren Saison auf und bleibt auch künftig bei den Dresdner Eislöwen. © Lutz Hentschel

"Bruno gehört unbestritten zu den positivsten Überraschungen", sagt Sportdirektor Matthias Roos (43).

Egel ob unter Coach Corey Neilson (47), Petteri Kilpivaara (38) oder zuletzt unter Niklas Sundblad (51) - seine Eiszeit "blieb auf einem konstant hohen Level", was sein Wert von "plus fünf in der Plus-Minus-Statistik unterstreicht".

Nicht zu vergessen, der 1,94 Meter große Verteidiger erzielte drei Tore und zeigte erste Ansätze einer Schlagschuss-Qualität von der blauen Linie.

Der gebürtige Hallenser freut sich auf die fünfte Saison im Löwendress. "Ich weiß, dass ich noch besser spielen kann, werde im Sommer hart an mir arbeiten und will zudem mit den Jungs zeigen, dass wir letzte Saison nicht das gespielt haben, was wir können", so Riedl.

Vielleicht bekommt er bald einen DEL2-Meister als Partner in seinen Abwehr-Block. Steven Seigo (33) von den Kassel Huskies soll in Dresden gehandelt werden. Der 33-Jährige ist ein echter Weltenbummler. Der Kanadier verteidigte bereits in der DEL und in halb Europa.