Termin fix! Dann steigt das Eislöwen-Highlight im Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden - Bei Bullenhitze an Eishockey denken. Klingt ungewöhnlich, war aber am Montag der Fall. Der Grund ist einfach und sorgt bereits jetzt für große Vorfreude bei allen Beteiligten: Am 10. Januar 2026 empfangen die Dresdner Eislöwen ab 17 Uhr den Deutschen Meister Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion zum "Winter Game".