Eislöwen verlieren knapp in Kaufbeuren und zittern um Zukunft

Wirklich hell ist es im Löwenkäfig nicht. Deshalb wird seit 2018 über eine LED-Beleuchtung gesprochen. Im Dezember 2021 versprach dies die Stadt für 2022. Passiert ist nichts. © Lutz Hentschel

Am 29. Dezember 2021 wollte der damalige Dresdner Sport- und Finanzbürgermeister Peter Lames die Fans mit einer guten Nachricht ins neue Jahr schicken.

In der Mitteilung der Stadt hieß es: "2022 soll für den Sport wieder ein gutes Jahr werden. ... Im Eisport- und Ballspielzentrum im Sportpark Ostra wird die Arena-Beleuchtung auf LED umgestellt. Ziel ist die Erstligatauglichkeit der Eishalle. Damit begleiten wir die aufstrebende sportliche Entwicklung der Eislöwen."

Schaut man in den vergangenen Tagen an die Decke, wird klar: Passiert ist drei Jahre später nichts! Dies treibt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf mehr Sorgenfalten auf die Stirn, als der Auftritt seines Teams in Kaufbeuren am heutigen Sonntag.