Pleite nach Drei-Tore-Führung: Eislöwen verspielen Sieg in Iserlohn

Iserlohn - Ein saustarkes erstes Drittel. 3:0 geführt, danach viel Kraft durch unnötige Strafen verloren, einen Ausgleich weggesteckt, auf 4:3 gestellte, aber am Ende verloren die Dresdner Eislöwen bei den Iserlohn Roosters 4:5 (3:0, 0:1, 1:3).

Am Ende standen Austin Ortega (M.) und seine Teamkollegen mit leeren Händen da. © imago/eibner

"Ich habe im Vorfeld häufiger den Begriff 'Abstiegsendspiel' gelesen. Diese Partie sollte für uns die gleiche Bedeutung haben, wie alle anderen", so Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Aber das hatte sie partout nicht. Durch den Sieg zog Iserlohn auf zehn Punkte von Dresden weg. Viele Eislöwen-Fans hatten deshalb befürchtet, dass bei der dritten Pleite gegen die Sauerländer der DEL-Abstieg besiegelt sei.



Doch davon wollen Travis Turnbull & Co. nichts wissen. Ihr Ziel ist der Klassenerhalt. Dementsprechend agierten sie im ersten Drittel. Ab der fünften Minute nahmen sie Fahrt auf - Forechecking top, Chancenverwertung top.

So nutzten die Eislöwen gleich die erste Überzahl. Austin Ortega servierte die Scheibe vors Tor. Trevor Parkes hielt die Kelle rein - 1:0. Danach setzte Emil Johansson (13.) Akzente. Er zog ab. Der Schuss wurde geblockt. Doch der Schwede setzte nach - 2:0. Sekunden später hatte Johansson das Auge für den freistehenden Ortega (13.) - 3:0.