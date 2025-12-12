 1.398

Er kostete Dresden schon den Sieg: Eislöwen-Coach warnt vor Iserlohns Unterschiedsspieler

Die Dresdner Eislöwen stehen vor dem wichtigen Kellerduell mit den Iserlohn Roosters. Trainer Gerry Fleming hat besonders Daniel Fischbuch im Auge.

Von Enrico Lucke

Iserlohn - Am 10. Oktober hatten die Eislöwen die Roosters bereits in Iserlohn geknackt, 2:0 geführt und trotzdem in der Verlängerung durch den Treffer von Daniel Fischbuch (32) 3:4 verloren. Läuft es am Freitag anders?

Iserlohns Daniel Fischbuch (32, r.) ist schnell und entwischt hier Eislöwen-Stürmer Sebastian Gorcik (30).
Iserlohns Daniel Fischbuch (32, r.) ist schnell und entwischt hier Eislöwen-Stürmer Sebastian Gorcik (30).  © Thomas Heide

Mit diesem Ziel trat das Team am Donnerstag die Busreise ins Sauerland an. "In Berlin habe ich viele gute Dinge gestehen, einzig, wir haben nicht getroffen", meinte Coach Gerry Fleming (58) vor der Abreise. "Der Druck ist in jedem Spiel da, wenn man Tabellenletzter ist."

Aber nimmt man die beiden Partien unter dem Kanadier (4:2 in Augsburg/1:5 in Berlin), so stimmen die Ansätze und erhöhen die Chancen, in Iserlohn Punkte mitzunehmen. Die Marschroute des Trainers: "Ihre Stärken minimieren. Sie haben schnelle, gute Stürmer und einen starken Torhüter, sind gut strukturiert. Wir müssen Turnover kreieren und unser Spiel einfach halten."

Und es gilt, einen Nationalspieler in Schach zu halten: Daniel Fischbuch. Der 32-Jährige ist nicht nur Kapitän bei den Roosters, er ist auch der Torjäger - elf Treffer plus zwölf Vorlagen in 26 Partien.

Große Erleichterung! Eislöwen beenden Pechsträhne mit Sieg in Augsburg
Dresdner Eislöwen Große Erleichterung! Eislöwen beenden Pechsträhne mit Sieg in Augsburg

"Iserlohn hat viele gute Spieler, aber er ist gefährlich", weiß Fleming. "Daniel macht den Unterschied, ihn müssen wir unter Kontrolle haben."

Gerry Fleming (58) weiß um die Stärken des Gegners.
Gerry Fleming (58) weiß um die Stärken des Gegners.  © Lutz Hentschel

Ob dies gelingt, wird sich ab 19.30 Uhr (MagentaSport) zeigen. Hoffentlich sehen die Dresdner Fans auch viele Tore und nicht nur Torchancen ihres Teams ...

Titelfoto: Thomas Heide

Mehr zum Thema Dresdner Eislöwen: