Eislöwen verschenken Derbysieg: "Zwei Fehler haben uns sehr viel gekostet"

Weißwasser - Diese Eislöwen -Pleite beim Derby in Weißwasser war unnötig und ärgerlich. Nach Penaltyschießen hieß es 2:3 (0:1, 2:0, 0:1).

Die Eislöwen leisteten zu viele Fehler und kassierten am Ende eine bittere Derby-Pleite. © Thomas Heide

Schaute man vor der Partie auf die DEL2-Tabelle, dann wäre der Punktgewinn eine ordentliche Leistung. Immerhin spielte der Dritte gegen den Dreizehnten.

Doch auch wenn die Tabelle ein klares Bild sprach, auf dem Eis war dies anders. Spielerisch agierten die Lausitzer Füchse nicht so stark und Dresden hatte mehr von der Partie, aber schlug sich am Ende selbst.

Zumindest waren die Gegentore Geschenke. Szene Nummer eins ereignete sich in der 11. Minute. Da wurde Justin van der Ven allein gelassen. Christoph Kiefersauer sah den Mitspieler, Pass und die Füchse führten.

"Wir müssen schauen, dass wir bisschen schneller die Scheiben zum Tor bringen - alles andere ist nicht gefährlich", merkte Vincent Hessler an. "Wir spielen zu sehr in den Ecken, so machen wir es den Füchsen zu einfach."

Diese Worte beherzigten die Dresdner im Mittelabschnitt. Aus der Ecke heraus bediente Ricardo Hendreschke (24.) den freistehend Simon Karlsson und der erzielte den Ausgleich.

Als Bruno Riedl (35.) auf Füchse-Goalie Nikita Quapp die Scheibe drosch, kam der Abpraller vor die Kelle von Tomas Andres - 2:1. Hochverdient!