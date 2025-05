Eislöwen beschnuppern die Konkurrenz: Diese DEL-Klubs kommen zum Vorbereitungsturnier

Dresden - Die Löwen wollen ihre Beute schon einmal beschnuppern. Traditionell testet sich der ESC vor der Saison in einem Vorbereitungsturnier, dieses Jahr sind drei DEL-Klubs zu Gast in der Landeshauptstadt.

Vergangene Saison ging es für Andrew Yogan (r.) & Co. unter anderem gegen die Nürnberg Ice Tigers. © Lutz Hentschel

Vom 29. bis 31. August sind dieses Mal die Konkurrenten Löwen Frankfurt, Grizzlys Wolfsburg und die Straubing Tigers mit dabei.

"Wir freuen uns auf ein erneut top besetztes Turnier. Für unsere Fans wird es ein Vorgeschmack auf das, was uns in unserer ersten Saison in der PENNY DEL erwarten wird. Für unsere Mannschaft wird es zudem ein sportlicher Gradmesser in der Vorbereitung", freut sich Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (45) auf das Turnier.

Neu im Vergleich zu den Vorjahren: Die Spiele finden nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, sondern bereits am Freitag und nach einem Tag Pause dann wieder am Sonntag statt.