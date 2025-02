Torhungrige Eislöwen fegen Regensburg vom Eis!

Regensburg - "Wir wollen Platz eins verteidigen", mit dieser Zielstellung schickte Coach Niklas Sundblad seine Eislöwen am Freitagabend in die Partie in Regensburg. Und alter Schwede, das Team des 52-Jährigen legte los wie die Feuerwehr. Hochverdient gewann es am Ende 7:2 (3:0, 3:2, 1:0).