Eislöwen feiern Heimsieg bei Upleggers Jubiläum!

Dane Fox (31) trägt zurecht den Goldhelm. Der Eislöwen-Stürmer netzt hier gegen den Regensburger Goalie Jonas Neffin (24) zum 2:0 ein. © Matthias Rietschel

Vorm ersten Bully meinte Uplegger mit Blick auf die unglückliche Niederlage gegen Kassel am letzten Spieltag des Jahres 2024. "Das sollte nichts sein, was uns aus der Bahn wirft", so der Verteidiger. "Unsere Aufgabe wird sein, so gut wie möglich rauszukommen und Tempo machen." Gesagt, getan. Drei Minuten waren von der Uhr, da klingelte es bereits im Regensburger Kasten.

Oliver Granz hatte nach perfekter Vorarbeit von Dane Fox die Scheibe versenkt und Uplegger kam zum Jubeltrubel heran gerauscht.

Sein 300. DEL2-Spiel sollte unter einem guten Stern stehen. Zumal er sich "riesig" auf diese Jubiläumspartie freute. Und auch Torschütze Granz meinte zur Pause: "War perfekt gespielt von Fox. Endlich treffe ich auch."

Er hob aber auch den Finger: "Wir haben zu viele Scheibenverluste. Es war nicht unser bestes Drittel." Also drehten die Eislöwen an den Stellschrauben - quasi feinjustiert. Und so jagte eine gefährliche Torszene die andere.