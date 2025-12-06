Eislöwen-Goalie Schwendener mit Kampfansage an den Meister aus Berlin

Dresden - "Die Message ist: Dresden ist da", meinte MagentaSport-Kommentator Patrick Ehelechner (41). Mit dem 4:2-Sieg in Augsburg meldeten sich die Eislöwen auch dank einer starken Leistung von Goalie Janick Schwendener (33) zurück im Abstiegskampf - gerade noch rechtzeitig?

Patrick Ehelechner (41) sah die Eislöwen in aufsteigender Form. © imago/Beautiful Sports

"Das tut sehr gut. Wir waren oft nah dran, hätten es auch schon mal verdient gehabt - es sollte nicht sein", meinte "Schwendi", der den Vorzug vorm Finnen Jussi Olkinuora (35) bekam.

"Diesmal hat's geklappt. Dieses gute Gefühl nehmen wir mit nach Hause. Bereiten uns auf Berlin vor, um dann genauso wieder abzuliefern."

Nach dem Sieg am dritten Spieltag in Frankfurt war's erst der zweite Erfolg mit drei Punkten und dies nach 26 Partien. Die Hoffnung auf eine Initialzündung ist groß. Kein Wunder!

Die Hälfte der Saison ist rum. Um in der DEL zu bleiben, brauchte es zuletzt 52 Punkte plus X.