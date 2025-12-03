Punkte müssen her: Eislöwen kämpfen gegen die Rote Laterne!

Dresden - Hatte Gerry Fleming (59) eine Vorahnung? Der 59-Jährige verriet am gestrigen Dienstag bei seiner Vorstellung in Dresden , dass er sich bereits seit Wochen mit den Eislöwen beschäftigt und die letzten zehn Spiele gesehen hat.

Das Team für das große Ziel: Chefcoach Gerry Fleming (59, M.) will mit seinen Co-Trainer Craig Streu (57, l.) und Petteri Kilpivaara (40) die Wende schaffen. © Lutz Hentschel

"Ich wollte wissen, weshalb das Thema in dieser Situation steckte", verriet der neue Eislöwen-Coach. Deshalb wusste er genau, als am Freitag der Anruf und damit das Angebot kam, worauf sich der Kanadier einlässt: "Wir haben viele gute Spieler, viele mit Erfahrung, dass Potenzial gilt es aufs Eis zu bringen."

Auch wenn er in Wien Anfang November entlassen wurde, Jetlag durch die Anreise aus Übersee hat er keinen. "Ich war in Tallinn", verrät Fleming. Da lebt seine Frau Mari. Sie ist eine TV-Journalistin und -Produzentin aus Estland. Kennengelernt haben sich beide in einem Berliner Restaurant. Aus seiner Zeit bei den Eisbären ist ihm auch Craig Streu (57) zum Freund geworden.

Als Fleming ihn fragte, ob er bei der Mission Klassenerhalt in Dresden mithelfen will, packte dieser in Selb seine Tasche und eilte zur Hilfe.

"Zusammen haben wir eine gute Chance, Erfolg zu haben", ist Streu überzeugt. Dass er in der vergangenen Saison mit den Franken nicht die DEL2 halten konnte, spielt keine Rolle.