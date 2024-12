Eislöwen mit großer Moral, aber nur mit einem Punkt!

Dresden - Die Dresdner Eislöwen gehen als Tabellenführer ins neue Jahr, das war schon vor dem Gipfeltreffen gegen die Kassel Huskies am heutigen Montagabend klar. Nach dem 2:3 (0:1, 0:1, 2:0) nach Penaltyschießen ist der Vorsprung des Tabellenführers auf Krefeld aber auf sechs Punkte geschrumpft - bei zwei Spielen mehr.

Nach der Aufholjagd musste sich auch Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (51) die Augen reiben. © Lutz Hentschel

Wie auch bei den letzten zwei Siegen zuvor gerieten die Eislöwen mal wieder in Rückstand. Wie in Krefeld war es in Unterzahl.

Tristan Keck (14.) traf per verdecktem Schuss zu seinem 26 Saisontreffer. Der Torjäger vom Dienst, keiner in der DEL2 hat mehr! Bruno Riedl saß erst neun Sekunden auf der Strafbank.

"Die Strafe haben sie eiskalt genutzt", musste auch Eislöwen-Coach Niklas Sundblad zugeben.

Doch im Gegensatz zu den letzten Partien kamen gut spielende Eislöwen (noch) nicht zurück. Es gab erst den zweiten Nackenschlag!

Nach der ersten Drittelpause netzte Yannik Valenti (22.) zum 2:0 für den bis dahin Tabellenzweiten ein. Chancen waren auf beiden Seiten genug da, Fehler auch. Die Hausherren machten ein paar mehr, im Schlussabschnitt aber auch das schnelle Anschlusstor.