Ortega trifft doppelt, doch das Eislöwen-Wunder ist nur noch theoretisch möglich

Wolfsburg - Der große Traum vom Eislöwen -Wunder und dem Verbleib in der DEL ist nur noch theoretisch möglich. Die Frankfurter Löwen besiegten die Eisbären Berlin mit 4:1, der Abstand auf Platz 13 wuchs auf 16 Zähler an, weil die Dresdner an einem geschichtsträchtigen Abend in Wolfsburg 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) verloren.

Austin Ortega traf in Wolfsburg doppelt, doch bei 16 Punkten Rückstand auf Frankfurt haben die Eislöwen so gut wie keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. © imago/kolbert-press

Neun Spieltage vor Ende der Hauptrunde (15. März) kann Sportdirektor Jens Baxmann (40) den Kader für die kommende DEL2-Saison planen. Die Fans müssen wieder nach Weißwasser, Crimmitschau oder Weiden - bitter!



Das große Problem der vergangenen Wochen unter Coach Gerry Fleming (58) wurde auch in der Autostadt deutlich: die Abschlussschwäche! Zwar kamen die Eislöwen besser aus ihrem Drittel, aber wie am Freitag gegen Iserlohn ließen sie Riesenchancen liegen. So wie Austin Ortega, der freistehend vor Grizzly-Goalie Dustin Strahlmeier nicht einnetzte. In den vorangegangenen elf Partien hatte er nur einmal getroffen.

Am Freitag haderte Lance Bouma: "Wir spielen gut, haben Chancen, nur treffen wir nicht. Das Team muss weiter zusammenhalten, den Glauben dran haben. Wenn der Knoten platzt, kann dies anders ausgehen."