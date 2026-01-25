Unglaubliche Szene! Deutscher Eishockey-Torhüter schreibt mit erstem Tor DEL-Geschichte

Wolfsburg - Diese Szene war einfach unglaublich. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier (33) hat am Sonntag Geschichte geschrieben. Der Goalie der Grizzly Adams Wolfsburg erzielte beim 4:2-Heimsieg gegen die Dresdner Eislöwen den finalen Treffer zum Endstand. Noch nie war das einem Schlussmann zurvor gelungen.

Dustin Strahlmeier (33) hat als erster Torwart in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ein Tor erzielt. © Imago / Eibner

Ihm war der geschichtsträchtige Moment zunächst gar nicht bewusst. "Boar, ja, wenn das so ist, dann auf jeden Fall. Keine Ahnung. Dresden hat den einfach direkt zentral auf mich geschossen, ich hatte ein bisschen Platz und dachte, ich versuche es einfach mal", sagte er nach der Begegnung bei Magenta Sport.

Rund eine halbe Minute zuvor hatten die Dresdner Torwart Jussi Olkinuora (35) aus dem Kasten genommen, um beim Stand von 3:2 für Wolfsburg mit einer Überzahl-Situation vielleicht noch einmal den Ausgleich zu erzielen.

Doch dem machte Strahlmeier einen Strich durch die Rechnung, als Verteidiger Simon Karlsson (32) ihm den Puck auf die Kelle servierte und der Wolfsburger einfach abzog und das Empty Net Goal erzielte.

Zwar schauten sich die Schiedsrichter die Szene noch einmal an, doch nach dem Videobeweis hatte der Treffer Bestand und somit auch der Moment für die Ewigkeit.