Eislöwen-Sonderzug soll nach Kassel rollen! Gibt's am 21. Februar einen DEL2-Knaller?

Dresden - Es passt zu den Ambitionen der Eislöwen . Wenn am drittletzten Hauptrunden-Spieltag die Dresdner in Kassel spielen und es um die Position für die Play-offs geht, werden wohl zahlreiche Fans vor Ort sein. Geplant ist ein Sonderzug!

Kassel, Sonderzug - das gab's doch schon? Richtig! 2019 rollten die Eislöwen-Fans nach Hessen. Damals kassierte das Team eine 2:6-Pleite. Zeit, Revanche zu nehmen. © Lutz Hentschel

"Das wirtschaftlichste und sportlich attraktivste Angebot" sei es, so Fan-Vertreter Lars Stohmann am Sonntag am Rande des Regensburg-Duells. "Am 21. Februar soll er rollen. Das Ticket kostet 139 Euro. Wer will, kann sich online registrieren. Infos gibt's auf der Homepage der Eislöwen."

Bis zum 20. November gilt der Vorzugspreis. Bis dahin sollen 300 Tickets an den Mann oder die Frau gebracht sein.



Wenn die Dresdner so weiterspielen wie zuletzt, dürfte das Duell Ende Februar in Kassel ein Knaller werden und einen Vorgeschmack auf die Play-offs geben.

Auch wenn gegen Regensburg die Scheibe nicht den Weg ins Tor finden wollte - taktisch war der Auftritt beim 0:1 nach Penaltyschießen der Hausherren stark. Dazu spielten sie unglaublich geduldig. Coach Niklas Sundblad (51) fand es schade, dass man "die kompletten Punkte nicht mitgenommen hat. Dann wären wir jetzt Tabellenführer."