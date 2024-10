Eislöwen wollen Tabellenführung: Kann sich Königstransfer zum Geburtstag belohnen?

Dresden - Vergangenes Wochenende haben es die Eislöwen verpasst, diesmal soll es klappen. "Wir wollen an die Tabellenspitze", so die Kampfansage von Coach Niklas Sundblad (51).

Im Training ist Dane Fox (30) immer dabei, an seinen Torschüssen zu feilen. Wird er am heutigen Freitag und an seinem Geburtstag am Sonntag belohnt? © Lutz Hentschel

Der 51-Jährige weiß, dass es dazu zwei Siege braucht. Am heutigen Freitag ist sein Team in Bad Nauheim gefordert und er weiß: "Das ist eine starke Mannschaft auf dem Papier. Sie hat schon ein paar Jungs, die können Tore machen. Es wird ein hartes Stück Arbeit für uns."

Zumindest sind fast alle wieder im Kader - lediglich Andrew Yogan (32) und David Rundqvist (31, beide Oberkörperverletzung) fallen weiter aus.

Auch wenn das Spiel bei den Teufeln zuerst kommt, die Gedanken sind bei Sundblad, den Spielern und den Fans beim Derby am Sonntag im heimischen Löwenkäfig.

"Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins in Sachsen sind", so der Dresdner Coach. Und ein Geburtstagskind will seinen Teil dazu beitragen: Dane Fox (30).

"Ich liebe die Atmosphäre. Wir müssen hart spielen, in unserem System und eine Derbyshow bieten. Mein größtes Geschenk wären drei Punkte", so der 30-Jährige.

Mit sieben Vorlagen und einem Treffer hat er sich den Goldhelm für den Top-Scorer erkämpft. Zu seiner Tor-Ausbeute sagt Fox: "Es ist nicht so viel, aber wir haben mit dem Team Erfolg und andere Spieler treffen."