Erster Eislöwen-Neuzugang im Anmarsch: Dresden wildert wohl beim Erzrivalen

Dresden - Wer darauf einen Kreuzer wettet, der wird abkassieren. Seit Tagen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Dresdner Eislöwen fürs Projekt "Wiederaufstieg" beim Erzrivalen zugeschlagen haben.

Gregory Kreutzer (25) soll ab nächster Saison für die Dresdner Eislöwen auflaufen. © Imago / Eibner

Verteidiger Gregory Kreutzer (25) soll von den Eispiraten aus Crimmitschau an die Elbe wechseln. Bestätigen wollten es die Eislöwen bisher nicht. Dementiert wurde die Verpflichtung aus Dresdner Kreisen jedoch auch nicht.

Was spricht für den 25-Jährigen? Vieles! Der Amerikaner besitzt einen deutschen Pass und gilt als offensivstark, hat einen guten Schuss von der blauen Linie und das Händchen für den perfekten Pass.

Dies belegt seine Quote bei den Eispiraten: In 106 Partien kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 43 Vorlagen. Der Linksschütze gilt als antrittsschnell und verkraftet viel Eiszeit - das spricht für seine Kondition.