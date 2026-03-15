Eislöwen auch im letzten Heimspiel unterlegen: Diese frohe Kunde lässt Fans trotzdem jubeln

Dresden - Der Frust über den Abstieg aus der DEL ist Tomas Andres nach Niederlagen anzumerken. Aber auch beim letzten Heimspiel der Saison gegen Frankfurt - welches mit 4:6 verloren ging - war Aufgeben für den noch 29-Jährigen nie eine Option. Er gibt sein letztes Hemd für die Eislöwen . Die danken es ihm mit einem Rentenvertrag!

Tomas Andres (l.) ist happy bei den Eislöwen und deshalb bleibt er bis 2030. © Lutz Hentschel

Als die Schlusssirene im Löwenkäfig ertönte, gab's die frohe Kunde für die Fans: "Andres hat seinen ursprünglich noch für die kommende Spielzeit gültigen Vertrag bis 2030 verlängert."

Der Center fühlt sich in Dresden wohl: "Der Club, die Mannschaft und unsere Fans sind mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen möchte."

Und dies ist keine Floskel. Andres hatte mehrere Angebote - aus der DEL und der DEL2. Alles lehnte er für die Eislöwen ab.

Haben die den Vertrag um weitere drei Jahre verlängert, dass Sie im Fall des Falles eine fette Ablöse wie im Fußball kassieren? "Nein", meinte Geschäftsführer Maik Walsdorf.

Sein Sportdirektor Jens Baxmann wird konkreter: "Deutsche Center, die Rechtsschützen sind, dazu mit seiner Spielintelligenz und seinem Verantwortungsbewusstsein, sind ein rares Gut."