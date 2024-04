Erster Neuzugang im Eislöwen-Sack: Stürmer kommt von DEL2-Konkurrenz!

Dresden - Die Dresdner Eislöwen haben den ersten Neuzugang für die Saison 2024/2025 verpflichtet. Sebastian Gorcik (28) wechselt vom ESV Kaufbeuren an die Elbe.

Sebastian Gorcik (28) wechselt vom ESV Kaufbeuren an die Elbe. © IMAGO/DiZ-PiX

Der Deutsch-Tscheche unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Sportdirektor Matthias Roos (44): "Mit Sebastian Gorcik bekommen wir einen vielseitigen Spieler, an dem wir schon vor einem Jahr Interesse hatten. Er passt optimal zu Tomas Andres und Johan Porsberger."

"Auch wenn die abgelaufene Hauptrunde nicht ganz nach seinen Vorstellungen verlaufen ist, hat er gerade in den Play-offs seine Stärken beim ESV Kaufbeuren gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel nach Dresden entschieden hat."

"Da Sebastian seit der vergangenen Saison einen deutschen Pass hat, belegt er keine Kontingentstelle."

Gorcik wurde im tschechischen Rymarov geboren und spielte in der Jugend für Karlovy Vary. Nach einer Saison in der ICEHL für Orli Znojmo wechselte der 28-Jährige 2022 zum ESV Kaufbeuren.

In zwei Jahren für den ESVK absolvierte Gorcik 98 Hauptrundenspiele in der DEL2, in denen der Stürmer 20 Tore erzielte und 36 Treffer vorbereitete.