Feldschlößchen wird Bier-Partner der Dresdner Eislöwen!

Dresden - Die Dresdner Eislöwen laden am heutigen Samstag ab 14 Uhr zum Sommerfest. Und während zahlreiche Fans sonst nur auf dem Parkplatz vorm Löwenkäfig ihr Feldschlößchen tranken, können sie jetzt auch in der Arena auf die nächste Vertragsverlängerung und die hoffentlich zahlreichen Tore in der Saison mit dem geschätzten lokalen Gerstensaft anstoßen.