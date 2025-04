Großer Fanmarsch und Party bei den Eislöwen, doch der MVP geht nicht mit in die DEL

Am Mittwoch gibt es bei den Dresdner Eislöwen einen riesigen Fanmarsch und die Party. MVP Danny aus den Birken verlässt den Verein.

Von Enrico Lucke

Ravensburg/Dresden - Um 23.20 Uhr durfte der Kapitän der Dresdner Eislöwen, Travis Turnbull, den Pokal für die DEL2-Meisterschaft 2025 in die Höhe stemmen.

Dieses Tor von Tomas Sykora (34, 2.v.l.) bringt die Dresdner Eislöwen erstmals in die DEL. © Imago / Eibner Der 38-Jährige fuhr anschließend damit zur Mannschaft und danach gemeinsam zu den gut 150 mitgereisten Fans. Parallel sangen beim Public Viewing im Dresdner Löwenkäfig die Fans: "Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin." In Anspielung auf die künftigen Gegner in der DEL - Berliner Eisbären. Am Fanshop bildete sich eine Schlange, alle wollten das neue Meister-Shirt! "Jetzt habe ich die Meisterschaften in allen drei Ligen geschafft, das ging nur mit einem tollen Team. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht", meinte Goalie Danny aus den Birken. Dresdner Eislöwen Eislöwen-Kampfansage für den DEL-Aufstieg: "Das Ding am Sonntag zumachen!" Oberliga, DEL2 und DEL hat der 40-Jährige jetzt auf seiner Habenseite und jeweils war er der Schlüssel zum Erfolg mit seinen Paraden. Aus den Birken machte aber nach dem 2:1-Sieg in Ravensburg klar: "So kannst Du nur abliefern, wenn Dein Team harmoniert. Jetzt betrinken wir uns erst mal. Es wird eine lange Busfahrt, dann müssen wir mal schauen."

Geschäftsführer Maik Walsdorf spazierte während des Spiels vor Anspannung durch Ravensburg

Die Mannschaft jubelte in Ravensburg ausgelassen. © Imago / Eibner Der Held des Abends war allerdings Tomas Sykora (34). Er erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer. "Das ist besonders für mich. Es war das härteste Spiel auf der mentalen Seite. Mein bestes Spiel in meinem Leben, es ist unreal", so der Slowake. Als er die Scheibe zum historischen Erfolg einnetzte, hatte es der Eislöwen-Geschäftsführer gerade wieder zum Teambus geschafft. Maik Walsdorf (37) zog sich in den Play-offs immer zurück, seine Anspannung ist zu groß. In Ravensburg spazierte er im Spiel sieben durch die Stadt. "In ganz Ravensburg kenne ich mittlerweile jede Ecke", schmunzelt der Löwen-Boss. "Als das Tor fiel, war ich wieder da. Sah es und habe mit dem Busfahrer die Halle gestürmt. Es ist ein unfassbarer Meilenstein: für den Standort, Sachsen und Ostdeutschland. Das kann man heute nicht greifen. Ich schwebe mit und lass mich treiben."

Fanmarsch und große Party, aber Danny aus den Birken wird nicht mit in die DEL gehen