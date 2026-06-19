Hammer-Auftakt in die Saison! Eislöwen verlängern mit Top-Stürmer Fox

Dresden - Es ist noch ein kleines Geheimnis und nicht offiziell bestätigt, aber: Die Dresdner Eislöwen starten am 18. September mit einem Knaller in die DEL2-Saison!

Dane Fox (32) ist happy, ist Dresden zu bleiben. © Lutz Hentschel

Wie TAG24 exklusiv weiß, kommen ausgerechnet die Kassel Huskies in den Löwenkäfig. Beide Teams haben in der kommenden Spielzeit nur ein Ziel: DEL-Aufstieg. Dass sich die Top-Teams gleich zum Anfang der Saison duellieren, ist vielleicht ein Zeichen, dass es auch das letzte Duell der Saison werden kann. Cool wäre es!

Einer, der bereits bis Spiel sieben in der Finalserie auf dem Eis stand und die Vorlage zum Meisterschafts-Tor der Eislöwen 2025 gab, ist Dane Fox. Im Oktober wird der Kanadier 33 Jahre alt und diesen Ehrentag feiert er in Dresden. Dies ist seit Freitag fix.

Der Zweitligist verlängerte seinen Vertrag. Damit geht der Torjäger in seine dritte Saison in Elbflorenz.

"Für mich und meine Familie ist Dresden in den vergangenen Jahren zu einer echten Heimat geworden", freut sich Fox über die Verlängerung.

"Wir fühlen uns hier unglaublich wohl - auf und neben dem Eis. Die Eislöwen sind ein besonderer Club mit großartigen Fans und einem professionellen Umfeld. Deshalb war die Entscheidung, zu bleiben, eine sehr einfache."