04.08.2026 12:24 Bisher spielte er in Leipzig: Sohn von DEL-Legende erhält Vertrag bei den Eislöwen

Die Dresdner Eislöwen statten Jacob Ficenec mit einem Fördervertrag und einer Förderlizenz für die IceFighters Leipzig aus

Von Tina Hofmann

Dresden/Leipzig - Sein Vater ist eine DEL-Legende, jetzt will er selbst in die großen Fußstapfen treten und für eigene Schlagzeilen im Eishockey sorgen: Die Dresdner Eislöwen haben Jacob Ficenec (20) mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet. Der Verteidiger spielte bislang in der Oberliga bei den IceFighters Leipzig und ist nun auch für die Dresdner in der DEL2 spielberechtigt.

DEL-Legende Jakub Ficenec (49, M.) im September 2016 bei seiner emotionalen Verabschiedung in Ingolstadt mit seinem Sohn Jacob im Arm (l.). Sein Trikot mit der Nummer 38 hängt unterm Hallendach. © IMAGO / Stefan Bösl Im Zuge der Kooperation mit den Messestädtern erhält der 20-Jährige eine Förderlizenz für die IceFighters und kann somit in beiden Ligen spielen. "Jacob ist ein talentierter Verteidiger, dem wir die Zeit und die passenden Einsatzmöglichkeiten für seine weitere Entwicklung geben wollen", erklärt Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41). Er selbst kennt den Vater des Neuzugangs, Jakub Ficenec (49), bestens aus den Duellen auf dem Eis. Baxmann spielte zahlreiche Male in der DEL mit den Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt, wo der Tscheche von 2003 bis 2014 entscheidende Spuren hinterließ. Dresdner Eislöwen Knaller-Start in neue Saison! Das erwartet Eislöwen und Eispiraten zum Auftakt Sein Sohn Jacob wurde in Ingolstadt geboren, machte dort seine ersten Schritte auf dem Eis, ehe er zu Bílí Tygři Liberec wechselte und anschließend bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet wurde. Ficenec besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und lief bereits für die Nationalteams der U17 und der U18 auf. In der vergangenen Saison absolvierte er 45 Spiele für die IceFighters Leipzig, schoss dabei zwei Tore und gab acht Vorlagen in der Oberliga.

Jakub Ficenec absolvierte in der DEL insgesamt 592 Spiele, schoss dabei 118 Tore und lieferte 298 Assists. © IMAGO / Stefan Bösl

Dresdner Eislöwen und IceFighters Leipzig kooperierten schon in der vergangenen Saison