Heimniederlage für die Eislöwen: Entscheidungsspiel muss her!

Dresden - Die Matchpucks sind weg! Die Dresdner Eislöwen kassieren daheim gegen die Towerstars eine 2:4-Niederlage (2:1, 0:1, 0:2) und damit müssen sie im Kampf um die Meisterschaft am Dienstag zum Entscheidungsspiel nach Ravensburg.

Der Pokal lag eingepackt in einer Kabine des Nachwuchses. Der Löwenkäfig war mit 4412 Fans rappelvoll. Vor der Arena drückten weitere 800 die Daumen. Sogar Dresdens OB Dirk Hilbert (53) ließ es sich nicht nehmen und kam.

Dabei war am Sonntag alles für die Meisterfeier angerichtet.

In manchen Situationen fehlte den Dresdnern das Abschlussglück. Hier scheitert Drew LeBlanc am Ravensburger Goalie. © Lutz Hentschel

Als Mathew Santos (8.) in Überzahl für die Gäste ausgleichen konnte, blieben die Löwen ruhig und bissig.

Die nächste Überzahl gehörte ihnen. Fox (14.) zog von rechts ab. Turnbull stand vor Sharipov. Die Scheibe knallte an den Arm des Eislöwen-Kapitäns und von da flog sie ins Tor - 2:1.

Die Halle stand Kopf und dazu parierte Dresdens Schlussmann Danny aus den Birken alles weg.

Die Fans skandierten: "Danny, Danny" und "Immer vorwärts Dresdner Jungs".

Allerdings ging den Hausherren die Puste aus. Sie hatten zwar zahlreiche Chancen, aber freistehend ging der Puck drüber oder daneben. Auf der Gegenseite war Santos (31.) in Überzahl derjenige, der den Ausgleich erzielte.

Um 19.05 Uhr begann das Schlussdrittel. Jetzt oder nie! Aber durch Erik Jinesjö Karlsson (51.) gingen die Towerstars erstmals in der Partie in Front und Louis Latta (60.) machte den Deckel drauf.

Fakt ist dadurch: Am Dienstag fällt in Ravensburg die Entscheidung in Spiel sieben.