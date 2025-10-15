Eislöwen-Aufstieg lässt Kasse klingeln: Walsdorf happy über Einnahmen und Stimmung

Dresden - Ein Sieg aus zehn Spielen, 47 Gegentore kassiert - es gäbe Gründe, weshalb der Meister-Boom bei den Eislöwen langsam verpuffen könnte. Das Gegenteil ist beim DEL -Aufsteiger der Fall!

Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (37) zeigt sich glücklich über den Fan-Boom. © Lutz Hentschel

"Die Nachfrage nach Tickets ist weiterhin hoch", freut sich Geschäftsführer Maik Walsdorf (37). Gerade sind die Heimspiele bis zum 6. Januar in den Verkauf gegangen. "Für den Großteil gibt es jetzt schon nur noch Restkarten", so der Löwen-Boss.



Bei der Etatplanung für die erste DEL-Saison ist er wie gewohnt defensiv reingegangen und aktuell liegt Dresden deutlich über dem Soll.

Bisher sind alle Spiele ausverkauft gewesen. Bei 4412 Plätzen und 2000 Dauerkarten gehen die wenigen frei verkäuflichen Tickets schnell weg.

Walsdorf freut noch viel mehr, dass die Stimmung im Löwenkäfig so gigantisch ist. Die Nordkurve gibt trotz der Nackenschläge über 60 Minuten Vollgas und macht die Arena endlich zum Hexenkessel.