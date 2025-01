Klarer Sieg! Traumserie der Eislöwen hält auch in Rosenheim

Rosenheim - Wann haben die Eislöwen zuletzt keine Punkte in einem DEL2-Spiel eingefahren? Richtig, am 24. November! Damals gab's die 2:5-Pleite im Derby bei den Lausitzer Füchsen.

Eislöwe Sebastian Gorcik (29, M.) sieht hier die freie Scheibe hinter Starbulls-Goalie Alexander Rose (19) und schiebt sie zum 2:0 ein. © Wolfgang Fehrmann

Am heutigen Dienstagabend holten die Dresdner somit im 18. Spiel (!) in Serie mindestens einen Punkt - heißt unbesiegt nach 60 Minuten. Denn Travis Turnbull & Co. gewannen bei den Starbulls Rosenheim klar mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Das Team von Niklas Sundblad hatte allerdings auch etwas Glück.

Den Starbulls fiel kurz vor Beginn der Top-Goalie aus. Oskar Autio sollte eigentlich zwischen den Pfosten stehen. Der Finne ist mit einer Fangquote von 93,11 Prozent das Maß der Dinge in der Liga. Weshalb er in der Kabine blieb? Jedenfalls nahm Alexander Rose seine Position ein.

Ein Youngster! Und der 19-Jährige musste nach vier gespielten Minuten bereits hinter sich greifen. Eislöwe Yannick Drews schoss erst aus Höhe blauer Linie.

Die Scheibe blieb hängen und landete wieder vor seinen Schlittschuhen. Drews zweiter Schuss saß. "Ich habe den schnellen Pass nach vorn gesucht. Es selbst probiert und mich durchgewurschtelt", so Drews.