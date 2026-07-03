Knaller-Start in neue Saison! Das erwartet Eislöwen und Eispiraten zum Auftakt

Neuss - Da lässt die Losfee ja das Herz der sächsischen Eishockey -Fans höher schlagen. Der erste DEL2-Spieltag am 18. September wird zum Heimspiel-Highlight für sie!

Gleich am dritten Spieltag und am zweiten Weihnachtsfeiertag duellieren sich die Eispiraten daheim mit den Eislöwen. © Mario Jahn

Die Eislöwen bekommen es in Dresden gleich mit den Kassel Huskies zu tun. Im Weißwasseraner Fuchsbau ist der EV Landshut zu Gast und im Sahnpark von Crimmitschau kreuzen die Eispiraten mit der Düsseldorfer EG die Kellen. Am dritten Spieltag steigt beim ETC das erste Derby gegen Dresden.

"Da Düsseldorf keine Spielstätte an dem ersten Wochenende zur Verfügung hat, gab es die Bitte, mit dem Spiel im Januar zu tauschen. Und da erfahrungsgemäß die Spiele im Januar eh nicht so gut besucht sind, haben wir diesem Wunsch zugestimmt. Das Weihnachtsspiel gegen Dresden muss man mit einem lachenden und weinenden Auge sehen. Da die Spiele zu Weihnachten immer gut besucht sind, wäre es uns lieber gewesen, kein Derby zu haben. Auf der anderen Seite hat dieses Spiel Potential für ausverkauft. Unser Saisonziel muss ganz klar der 6. Platz in der Hauptrunde sein", sagt Piraten-Teammanager Ronny Bauer.

Die Lausitzer Füchse müssen auch nicht lange aufs erste Derby warten. Am sechsten Spieltag (4. Oktober) geht's im Sahnpark um den Sieg. Daheim erwarten sie am 16. Oktober die Eislöwen.

Das Weihnachtsprogramm der Ostsachsen: Nauheim (23.12), Kassel (26.12.), Bietigheim (28.12./jeweils auswärts). Dresden muss am zweiten Feiertag nach Crimmitschau und hat am 23.12. Ravensburg daheim vor der Brust.