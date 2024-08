Königstransfer knipst doppelt: Eislöwen beweisen Moral und drehen 0:3-Rückstand

Dresden - "Es war ein guter Test für die Mannschaft", meinte Eislöwen-Neuzugang Dane Fox nach dem zweiten Duell mit DEL2-Meister Regensburg. Nach dem 4:1-Sieg in Bayern, gab's diesmal in Dresden vor 1000 Zuschauern ein 5:3 (2:3, 2:0, 1:0).

Premiere im Löwendress: Dane Fox netzte hier zum 4:3 gegen Regensburg ein und erzielte dabei sein erstes Tor für Dresden. © Lutz Hentschel

Den Start verschliefen allerdings Fox & Co. mal so richtig. Die Abwehr war in der zweiten Minute noch nicht sortiert, da netzten Richard Divis und Patrick Demetz für die Gäste ein. Ein sehenswerter Handgelenksschuss von Sean Giles (16.) sorgte für den 0:3-Rückstand.

Kein Grund, nervös zu werden. Die Eislöwen waren trotzdem spielbestimmend. Drew Leblanc (17.) versenkte schließlich per Rückhand aus Nahdistanz die Scheibe. Travis Turnbull (20.) fälschte einen Schuss unhaltbar ab und Nicolas Schindler (27.) erzielte den Ausgleich.