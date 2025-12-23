Mari ist der Glücksbringer der Eislöwen

Dresden - Sie feuerte an, drückte die Daumen und applaudierte, als die Schlusssirene im Löwenkäfig beim 3:2-Sieg der Dresdner über Ingolstadt ertönte. Coach Gerry Fleming hatte seinen ganz privaten Glücksbringer dabei: Ehefrau Mari ...

Mari Fleming freute sich auf der Tribüne über den Sieg der Eislöwen. © Lutz Hentschel

Vergangene Woche kam sie vom estnischen Tallinn nach Elbflorenz und am Sonntag fieberte die TV-Moderatorin erstmals mit beim Spiel. Das brachte Glück. Und dies hatte sich das Schlusslicht der DEL verdient.

"Es ist das Glück des Tüchtigen gewesen", meinte Goalie Janick Schwendener im Nachgang. "Wir kämpfen in jedem Spiel ums Überleben in dieser Liga. Es ist wie ein Spiel sieben in den Play-offs. Es war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung und man muss gestehen: Wir hatten das Puckglück auf unserer Seite."

Wie in der 33. Minute. Da schlug die Scheibe ein drittes Mal im Dresdner Kasten ein. Die Schiris zeigten aufs Tor, aber nutzten den Videobeweis. Dabei war zu erkennen, dass Ingolstadts Philipp Krauß mit dem Schlittschuh im Torraum stand und Schwendeners Fanghand blockierte. Kein Tor also!

"Ich war sehr, sehr erleichtert. Habe nicht unbedingt damit gerechnet", meinte der Schlussmann.