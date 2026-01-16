Red-Bull-Fans verhöhnen Eislöwen nach nächster Pleite: "Zweite Liga, Dresden ist dabei"

München - Glaubte man unter der Woche Eislöwen-Coach Gerry Fleming, dann brennt sein Team darauf, das Wunder vom DEL-Klassenerhalt zu schaffen. In München war im Duell mit den Red Bulls wenig davon zu sehen - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Eislöwe Tariq Hammond (v.l.) sah in seinem Rücken Tobias Rieder beim Einnetzen zu. © imago/kolbert-press

"Die Trainingswoche war sehr gut. Es waren die besten Einheiten, die ich in den letzten Jahren gesehen haben - sehr fokussiert, sehr strukturiert", berichtete der Coach.

Möglich, aber bei den Münchner war's ein Spiel wie immer. Hinten stabiler, aber gedanklich längst nicht so schnell wie der Gegner. Vorn ohne Kreativität und ohne Glück im Abschluss.



Bereits nach fünf Minuten lagen die Eislöwen zurück. Dresdens Goalie Jussi Olkinuora parierte einen Schuss mit dem rechten Schoner. Vorm Kasten bekam Tariq Hammond seinen Gegenspieler Tobias Rieder nicht in den Griff.

Der Nationalspieler war trotz der sechswöchigen verletzungsbedingten Zwangspause hellwach. Kurze Drehung, Nachschuss, Tor.