Eislöwen hungrig auf Berlin! Schlägt die Fox-Reihe wieder zu?

Dresden - Im Winterderby vor 32.000 Zuschauern hatten die Dresdner Eislöwen den DEL-Meister aus Berlin am Rande einer Niederlage . Gelingt am Mittwoch im Heimspiel der erste Sieg gegen die Eisbären?

Dane Fox (32) wartet auf seinen Pass. Bleibt er noch ein Jahr? © Lutz Hentschel

Die Hauptstädter sind angeschlagen. Mit zwei Niederlagen und einem Sieg starteten sie aus der Olympia-Pause. Und haben ausgerechnet das Duell mit Bremerhaven 1:3 verloren. Im Kampf um den direkten Play-off-Einzug und Platz sechs - ein herber Dämpfer für den Tabellen-Siebten.

Die Eislöwen gehen mit einem positiven Gefühl ins Duell. Erstens, weil sie beim Winterderby nur 2:3 nach Verlängerung verloren haben. Zweitens: Aus Schwenningen kamen sie mit einem 5:2-Sieg im Gepäck heim. Einer der Torschützen: Dane Fox (32). Bereits gegen Nürnberg knipste der Kanadier zweimal. Woran liegt's? "Es fühlt sich gut an in unserer Reihe", meinte der 32-Jährige.

Zusammen mit Tomas Andres (29) und Sebastian Gorcik (30) bildete er zuletzt ein Angriffstrio. Auch schon ein kleiner Fingerzeig Richtung neue DEL2-Saison? Seine Sturmpartner bleiben. Er auch?

Die Eislöwen lassen diese Frage unbeantwortet. Vieles wird sich daran entscheiden, ob Fox in den nächsten Monaten in Dresden den deutschen Pass erhält. Klappt's, bleibt er wohl. Den nötigen Torriecher besitzt Fox und für die 2. Liga wäre er wichtig.