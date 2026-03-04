Eislöwen hungrig auf Berlin! Schlägt die Fox-Reihe wieder zu?
Dresden - Im Winterderby vor 32.000 Zuschauern hatten die Dresdner Eislöwen den DEL-Meister aus Berlin am Rande einer Niederlage. Gelingt am Mittwoch im Heimspiel der erste Sieg gegen die Eisbären?
Die Hauptstädter sind angeschlagen. Mit zwei Niederlagen und einem Sieg starteten sie aus der Olympia-Pause. Und haben ausgerechnet das Duell mit Bremerhaven 1:3 verloren. Im Kampf um den direkten Play-off-Einzug und Platz sechs - ein herber Dämpfer für den Tabellen-Siebten.
Die Eislöwen gehen mit einem positiven Gefühl ins Duell. Erstens, weil sie beim Winterderby nur 2:3 nach Verlängerung verloren haben. Zweitens: Aus Schwenningen kamen sie mit einem 5:2-Sieg im Gepäck heim. Einer der Torschützen: Dane Fox (32). Bereits gegen Nürnberg knipste der Kanadier zweimal. Woran liegt's? "Es fühlt sich gut an in unserer Reihe", meinte der 32-Jährige.
Zusammen mit Tomas Andres (29) und Sebastian Gorcik (30) bildete er zuletzt ein Angriffstrio. Auch schon ein kleiner Fingerzeig Richtung neue DEL2-Saison? Seine Sturmpartner bleiben. Er auch?
Die Eislöwen lassen diese Frage unbeantwortet. Vieles wird sich daran entscheiden, ob Fox in den nächsten Monaten in Dresden den deutschen Pass erhält. Klappt's, bleibt er wohl. Den nötigen Torriecher besitzt Fox und für die 2. Liga wäre er wichtig.
Dane Fox weiß, worauf es gegen die Eisbären ankommt
Zurück zum heutigen Duell mit den Eisbären. Was müssen die Eislöwen tun, um den Gegner erstmals zu knacken? Versuchen, Top-Torjäger Liam Kirk (26, 31 Tore) aus dem Spiel zu nehmen. Er war's, der im Winterderby den Eislöwen den Heimsieg stahl.
"Zudem müssen wir den Puck hinter ihre Defensive bringen und selbst gut defensiv stehen - der Rest wird von allein kommen", ist Fox überzeugt.
Titelfoto: Lutz Hentschel