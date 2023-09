Vergangenheit abgehakt: Eislöwe Rundqvist hat jetzt "mehr Spaß in der Kabine"

Das Lächeln ist zurück. "Rundi" fühlt sich unterm neuen Trainer Corey Neilson (47) richtig wohl. © Lutz Hentschel

Für den Schweden spricht, dass sein größter Kritiker nicht mehr bei den Eislöwen ist: Ex-Coach Andreas Brockmann (56). Unter ihm konnte sich der 30-Jährige kaum entfalten und in den Fokus spielen.

Seine Einsatzzeiten waren gering, dazu spielte "Rundi" in Reihe drei oder vier. Und trotzdem kam er in nur 39 Hauptrunden-Partien auf 32 Punkte - davon 11 Tore. Immerhin eins mehr als Tomas Andres bei 49 Einsätzen.

"Ich rede nicht über die Vergangenheit", meinte der Mann mit der 63, auch wenn er sich vor dem Satz ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Er blickt nach vorn: "Wir haben jetzt diesen Coach und ich mag ihn. Corey Neilson (47) will die Spieler auf dem Eis besser machen und wir haben mehr Spaß in der Kabine."



Die Fähigkeiten des Linksschützen sind bekannt: saustarkes Defensivverhalten (in 96 Partie plus 28!), kaum Strafzeiten und ein Händchen für den perfekten Pass. "In den ersten beiden Spielzeiten war es schwer für mich zu produzieren, weil ich nicht so viel Eiszeit hatte", so Rundqvist.

In der Vorbereitung spielte der Center jetzt mit Johan Porsberger (30). "In der ersten und zweiten Reihe ist es leichter zu produzieren." Wobei sie dies in den Testspielen schuldig blieben.