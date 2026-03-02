Vertrag verlängert! LeBlanc schwört Eislöwen weiter die Treue

Dresden - Sportlich geht es für die Eislöwen um nichts mehr, der ein oder andere Spieler machte sogar schon den Abflug. Eine erfreuliche Nachricht gab es am Montag trotzdem: Nach Goalie Jannick Schwendener (33) bleibt mit Drew LeBlanc (36) ein weiterer Crack in Dresden.

Auch in der kommenden Spielzeit trägt Drew LeBlanc (36) das Trikot der Dresdner Eislöwen. © imago/eibner

"Diese Saison tut weh, weil sie nicht dem entspricht, was wir uns vorgenommen haben. Ich weiß, dass wir den Fans einiges schuldig geblieben sind", sagte der Deutsch-Amerikaner: "Wir haben ihnen in dieser Spielzeit nicht viele Gründe zum Jubeln gegeben."

Einen dieser wenigen Freuden-Momente gab es Sonntag beim 5:2-Triumph in Schwenningen - der Center steuerte sogar einen seiner zwölf Assists bei. Viele Lichtblicke gab es auf dem Eis aber nicht.

"Trotzdem sind sie immer wieder in die Arena gekommen und haben uns unterstützt. Das zeigt, wie leidenschaftlich und treu unsere Fans sind", so der 36-Jährige, der seinen Verbleib auch mit dem Support von den Rängen begründet.

"Für mich war die Verlängerung eine bewusste Entscheidung. Dresden ist ein toller Standort mit großartigen Fans. Auch meine Familie fühlt sich hier sehr wohl und wir sind dankbar, weiterhin Dresden unser Zuhause nennen zu dürfen."