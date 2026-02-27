Bringen die Olympia-Helden Kreher und Jungk den Eislöwen heute Glück?

Der Abstieg der Dresdner Eislöwen ist besiegelt, doch unter den Augen von Susanne Kreher und Axel Jungk soll am Freitag gegen Nürnberg trotzdem ein Sieg her.

Von Enrico Lucke

Dresden - Nach dem 2:7 in Köln und dem endgültig besiegelten Abstieg kamen Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf fast die Tränen. Kapitän Niklas Postel (27) platzte der Kragen. Droht am heutigen Freitag im Heimspiel (19.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers die nächste haushohe Pleite oder bringen Olympia-Medaillen nicht nur Glanz in den Löwenkäfig, sondern auch die nötige Portion Glück?

Axel Jungk (34, l.) und Susanne Kreher (27) mit ihren olympischen Silbermedaillen nach dem Mixed-Team. Heute Abend sind sie in der Arena. © DPA/Robert Michael Fakt ist, die Franken werden mit Wut im Bauch auflaufen. Das Heimspiel gegen Iserlohn ging 1:4 verloren. Das Ziel - Pre-Play-offs - ist in Gefahr und Dresden bisher ein guter Aufbau-Gegner für den Tabellen-Zehnten. Die Eislöwen hatten gegen die Ice Tigers bisher gar nichts zu bestellen - 2:8, 1:5, 1:5. Wieso sollte dies am Freitag anders laufen? Weil die Skeletonis Susanne Kreher (27) und Axel Jungk (34) mit ihren Medaillen in der Arena sind? Die zweifachen Olympia-Silbermedaillen-Gewinner sind erst beim Empfang von OB Dirk Hilbert (54, FDP) im Rathaus (17 Uhr) und eilen dann zum Spiel. Dresdner Eislöwen Und noch einer! Nächster Star verlässt die Eislöwen vorzeitig Wie man sich schnell und erfolgreich auf dem Eis bewegt, haben beide in Cortina gezeigt. Mit etwas Glück färbt dies auf die Eislöwen ab.

