Die Wirbelsäule! Eispiraten-Kapitän Walsh verletzt

Bitter für die Eispiraten! Kapitän Dominic Walsh verletzte sich an der Wirbelsäule und fällt vorerst aus.

Von Michael Thiele

Crimmitschau - Das Verletzungspech bleibt den Eispiraten treu. Kapitän Dominic Walsh (36) zog sich am Donnerstag im Mannschaftstraining eine Oberkörperverletzung zu - nach TAG24-Information an der Wirbelsäule.

Dominic Walsh (36) verletzte sich an der Wirbelsäule.  © IMAGO/Maximilian Koch

Er steht mindestens für dieses Wochenende nicht zur Verfügung. Auch ein längerer Ausfall scheint nicht ausgeschlossen.

Wie der DEL2-Klub in einem ersten Statement veröffentlichte, begab sich der Angreifer am Donnerstag zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum.

"In den kommenden Tagen wird sich Walsh zusätzlichen medizinischen Abklärungen unterziehen. Erst danach wird feststehen, wie lange der Kapitän ausfallen wird", so die Eispiraten.

Walshs Ehefrau hatte sich kurz zuvor via Instagram in einem emotionalen Post gemeldet: "Und plötzlich bleibt alles stehen und ist unwichtig …"

Der Klub selbst wolle weitere Informationen geben, sobald genauere Erkenntnisse zu Walshs Ausfalldauer vorliegen.

