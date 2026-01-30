Eispiraten Crimmitschau: McGauley heiß auf Kassel

Crimmitschau - "Mir gefällt, wie unsere Mannschaft auftritt - selbst mit einem kurzen Kader geben wir alles, was wir haben", imponiert Tim McGauley (30) , wie seine Eispiraten mit den personellen Rückschlägen der vergangenen Wochen umgegangen sind.

Tim McGauley (30) will am Freitag gegen Kassel liefern und sich fürs Derby einschießen. © imago/osnapix

In Abwesenheit von Topscorer Corey Mackin (30) stürmte der 30-Jährige in der Top-Reihe mit Dylan Wruck (33) und Dominic Walsh (36). Fortsetzung am Freitagabend gegen die Kassel Huskies und am Sonntag in Weißwasser?

"'Wrucky' und 'Walshy' sind zwei sehr spielstarke Stürmer, die dich überall auf dem Eis mit dem Puck finden", schwärmte der Kanadier. "Ich denke, ich muss mich noch etwas besser freilaufen und ihnen mit dem Puck mehr Raum geben. Wir werden als Reihe immer besser und lernen mit jedem Spiel mehr, wie der andere spielt."

Wie das Zusammenspiel aussehen kann, sah man Sonntag gegen Freiburg, als er und Wruck einen herrlichen Konter zum zwischenzeitlichen 1:0 fuhren. "Ich spiele wieder in einer neuen Reihe mit neuen Nebenleuten. Es kann manchmal etwas schwierig sein, schnell eine neue Chemie aufzubauen, aber insgesamt gefällt mir die Reihe. Wir hatten noch nicht so viel längeren Druck in der offensiven Zone, aber wir kreieren Chancen und gute offensive Möglichkeiten, ohne defensiv zu viel zuzulassen", resümiert McGauley.