Eispiraten: Dritte Kontingentstelle geht an Kanadier McCormick

Adam McCormick (25) wechselt von den Rockford IceHogs zu den Eispiraten Crimmitschau. © IMAGO / Icon Sportswire

"Mit Adam bekommen wir einen Verteidiger, der auch offensive Akzente setzen wird. Er hat den Blick für das Spiel und die Fähigkeit, gute Aufbaupässe zu spielen", sagt Teammanager Ronny Bauer über den Nordamerikaner.

Für McCormick, gebürtig aus Woodstock in New Brunswick/Kanada, ist Crimmitschau die erste Station in Übersee.

"Mein Ziel für diese Saison ist es, viele Spiele zu gewinnen und auch den europäischen Lebensstil zu genießen. Außerdem habe ich gehört, dass die Fans und die Gemeinschaft in Crimmitschau etwas Besonderes sind. Ich freue mich darauf, die Energie im Stadion zu sehen, die sie mitbringen", so der Abwehrmann.