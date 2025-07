Eispiraten-Urgestein Walsh: "Crimmitschau ist für mich zu meiner Heimat geworden"

Alles in Kürze

Eispirat Dominik Walsh (36, r.) kämpfte hier gegen den Selber Carson McMillan um die Scheibe. Jetzt geht der 36-Jährige in seine zwölfte Saison bei den Crimmitschauern. © IMAGO/Mario Wiedel

"Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison ein Teil der Eispiraten-Familie zu bleiben. Crimmitschau ist für mich in den ganzen Jahren zu meiner Heimat geworden", so der Stürmer und betont:

"Sowohl auf als auch neben dem Eis. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiterhin attraktives Eishockey zeigen und die Entwicklung des Teams vorantreiben. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison startet."

Mittlerweile 646 Partien hat er im Rot-Weißen-Trikot absolviert und dabei 110 Tore sowie 191 Vorlagen verbucht. Dem in Guildford ETC-Urgestein fehlen zudem nur noch 24 Einsätze, um Vereinsikone André Schietzold (38) als Rekordspieler.

"Ich denke, zu ‚Walshi‘ muss man nicht mehr viel sagen. Wir sind einfach froh, einen Spieler wie ihn weiterhin in unseren Reihen zu wissen", so Teammanager Ronny Bauer.