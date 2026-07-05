Wieso das neue Eispiraten-Warmup-Trikot polarisiert

Crimmitschau - Geliebt. Diskutiert. Unübersehbar. Das verbinden die Eispiraten mit ihren Warmup-Trikots für die neue Spielzeit 2026/27. Moderner Zeitgeist trifft auf die goldene Ära der Eishockeytrikots. Die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß sind kombiniert mit einer markanten silber-graublauen Stofftextur sowie den charakteristischen Sternenelementen, die zahlreiche Trikots der frühen 90er-Jahre prägten.

Moderner Zeitgeist trifft auf den Retro-Look: Das neue Design der Warmup-Trikots sorgte auf der Geschäftsstelle und bei manchem Spieler für Aufsehen. Hier im Foto: Dominic Walsh (36). © Eispiraten Crimmitschau

Ergänzt wird das Design durch ein klassisches Logo von Ausrüster CCM sowie Medienpartner TAG24 an den Ärmeln. Die Nummern und Schriftzüge kommen im "Old-School-Stil" daher.

"Ein Warmup-Trikot bietet die Möglichkeit, kreativ zu sein und bewusst einmal neue Wege zu gehen. Gleichzeitig wollten wir den Wurzeln des Eishockeys Tribut zollen. Die Inspiration stammt aus den ikonischen Trikots der 1990er-Jahre, kombiniert mit einer modernen Interpretation, die den Eispiraten einen unverwechselbaren Auftritt verleiht", begründet Pressesprecher Aaron Frieß, der zugleich das Trikot designt hat.

"Uns war wichtig, dass dieses Trikot nicht nur auffällt, sondern auch eine Geschichte erzählt. Das Schlimmste, was einem Trikot passieren kann, ist Belanglosigkeit", so Frieß.