Eispiraten präsentieren neues Trikot vor Schlosskulisse: "Der Stolz unserer Stadt"
Crimmitschau - Prunkvoll verzierte Räume und Wände voller Geschichte. Das Schloss Blankenhain ist ein bedeutender Teil der Crimmitschauer Geschichte. Kein Wunder, dass sich die Eispiraten das Schloss als Kulisse für die neue Kollektion ausgesucht hatten.
Das neue Heimtrikot ist selbstverständlich in den klassischen Stadtfarben Rot und Weiß gehalten und greift mit seinem traditionellen Schnürkragen sowie den Retro-Rückennummern bewusst Elemente vergangener Eishockeygenerationen auf.
Auch das Crimmitschau-Wappen darf in dieser Saison nicht fehlen. Es veredelt das Trikot durch ein dezent eingearbeitetes, sich wiederholendes Muster.
Ein besonderes Detail ist zudem das Logo des Stammvereins ETC Crimmitschau, welches sich in den Rückennummern widerspiegelt.
Am Ende durfte natürlich auch das Motto "Der Stolz unserer Stadt. In den Farben unserer Stadt." nicht fehlen. Ihr findet es am unteren Trikotbund sowie auf der Innenseite des Kragens in einer goldenen, geschwungenen Schrift.
Und das Auswärtstrikot? Auch dafür wurde ein klassischer und eleganter Look gewählt. Es wurde überwiegend in Weiß gehalten und mit roten Akzenten verziert.
Sämtliche Designelemente des Heimtrikots wurden übernommen und schaffen somit eine einheitliche Designsprache.
Neuer Partner für die Trikots aus Bayern
"Unsere Trikots sind das Aushängeschild unseres Clubs. Sie begleiten uns durch die gesamte Saison und repräsentieren die Eispiraten nicht nur überall dort, wo wir spielen. Deshalb war unser Anspruch, ein Design zu entwickeln, das nicht nur hochwertig aussieht, sondern auch unsere Geschichte erzählt", sagt Aaron Frieß, Head of Communication der Eispiraten.
Produziert wird die Arbeitskleidung des DEL2-Clubs von Jersey53 aus Bayern, die weltweit diverse Sportmannschaften beliefern und mit denen seit Ende des vergangenen Jahres eine Partnerschaft besteht.
Nach der Tuchfabrik im vergangenen Jahr entschied sich der Verein dieses Jahr für das Schloss Blankenhain und damit wieder gegen eine klassische Sportkulisse.
Und genau dorthin kehren die Eispiraten am 14. August zurück. Denn auf dem Areal des Museums findet bereits zum zweiten Mal in Folge das Season Opening mit der Mannschaft und allen Partnern statt.
Titelfoto: Eispiraten Crimmitschau