Eispiraten präsentieren neues Trikot vor Schlosskulisse: "Der Stolz unserer Stadt"

Crimmitschau - Prunkvoll verzierte Räume und Wände voller Geschichte. Das Schloss Blankenhain ist ein bedeutender Teil der Crimmitschauer Geschichte. Kein Wunder, dass sich die Eispiraten das Schloss als Kulisse für die neue Kollektion ausgesucht hatten.

Rot und Weiß sind die Stadtfarben von Crimmitschau und erneut der Eispiraten-Trikots. © Eispiraten Crimmitschau

Das neue Heimtrikot ist selbstverständlich in den klassischen Stadtfarben Rot und Weiß gehalten und greift mit seinem traditionellen Schnürkragen sowie den Retro-Rückennummern bewusst Elemente vergangener Eishockeygenerationen auf.

Auch das Crimmitschau-Wappen darf in dieser Saison nicht fehlen. Es veredelt das Trikot durch ein dezent eingearbeitetes, sich wiederholendes Muster.

Ein besonderes Detail ist zudem das Logo des Stammvereins ETC Crimmitschau, welches sich in den Rückennummern widerspiegelt.

Am Ende durfte natürlich auch das Motto "Der Stolz unserer Stadt. In den Farben unserer Stadt." nicht fehlen. Ihr findet es am unteren Trikotbund sowie auf der Innenseite des Kragens in einer goldenen, geschwungenen Schrift.

Und das Auswärtstrikot? Auch dafür wurde ein klassischer und eleganter Look gewählt. Es wurde überwiegend in Weiß gehalten und mit roten Akzenten verziert.

Sämtliche Designelemente des Heimtrikots wurden übernommen und schaffen somit eine einheitliche Designsprache.