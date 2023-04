17.04.2023 18:15 Ingolstadt im DEL-Finale unter Druck: München kann Serie am Dienstag auf 3:0 ausbauen

In der Finalserie (Best of Seven) um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ist München mit zwei Siegen in zwei Spielen in Führung gegangen.

München - Der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt bestreiten am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) das dritte Playoff-Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Patrick Hager vom EHC München (M.) prüft im zweiten Aufeinandertreffen der Finalserie Ingolstadts Goalie Kevin Reich (l.), während ihn Left Wing Stefan Matteau (r.) bedrängt. © Daniel Karmann/dpa Der Titelfavorit aus München konnte die ersten beiden Partien für sich entscheiden.

Der Mannschaft von Trainer Don Jackson (66) fehlen somit nur noch zwei Siege zum Titelgewinn. Die Ingolstädter stehen damit stark unter Druck. Bei seiner einzigen Meisterschaft vor neun Jahren lag der ERC in der Finalserie gegen die Kölner Haie allerdings auch mit 0:2 zurück. Am Ende triumphierten die Ingolstädter noch mit 4:3. Wie die Münchner mitteilten, ist die Begegnung am Dienstagabend in der bayerischen Landeshauptstadt ausverkauft.

