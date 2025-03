Besser als 14 NHL-Teams: Kölner Haie stellen europäischen Zuschauerrekord auf!

Köln - Die Kölner Haie (KEC) haben es schon wieder getan: Nachdem der rheinische Eishockey -Klub bereits im vergangenen Jahr einen europäischen Zuschauerrekord aufgestellt hat, konnte die Marke in dieser Saison sogar noch einmal getoppt werden.

Insgesamt sieben von 26 Partien in der Kölner Lanxess-Arena waren in dieser Saison restlos ausverkauft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt 17.829 Fans sind in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Schnitt zu den Heimspielen des KEC in die Lanxess-Arena nach Köln-Deutz gepilgert. Das sind 836 mehr, als noch im Vorjahr, wie der Verein am Freitag mitteilt.

Demnach habe der Klub bei 14 seiner 26 Partien in der Lanxess-Arena die magische 18.000er-Marke geknackt.

Zudem seien inklusive des Matchs gegen Bremerhaven am Freitag sieben Heimspiele restlos ausverkauft gewesen - ein Novum für die Haie seit dem Umzug nach Deutz im Jahr 1998.

Bemerkenswert außerdem: Im weltweiten Zuschauerranking bewegen sich die Haie auf dem Niveau der nordamerikanischen NHL. Insgesamt 14 Teams der zuschauerstärksten Eishockey-Liga der Welt haben im Durchschnitt sogar weniger Besucherinnen und Besucher als die Haie, darunter Teams wie die Anaheim Ducks, die New York Islanders und die San José Sharks.