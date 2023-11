Dritte Pleite in Folge: Fans der Kölner Haie fordern Rausschmiss von Uwe Krupp

Köln - Nach dem hoffnungsvollen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind die Kölner Haie auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nach 16 Spieltagen belegen die Domstädter derzeit nur den achten Tabellenplatz und müssen wieder um die direkte Qualifikation für die Playoffs kämpfen.

Ratlose Gesichter bei den Spielern der Kölner Haie nach der dritten Niederlage in Folge. © IMAGO / Beautiful Sports

"Eine Kunst, mit dem Kader nicht erfolgreich zu sein. Hut ab!", lautet ein Kommentar eines Fans unter dem gestrigen Instagram-Beitrag zur 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

Denn gegen die Niedersachsen gab es die dritte Pleite in Folge für die Rheinländer und das Ziel, die neunte Meisterschaft, scheint für einige Anhänger ernsthaft in Gefahr zu geraten.

Dabei sah zu Saisonbeginn alles anders aus. Nach fünf Spieltagen führten die Haie die Tabelle der DEL an und schienen endlich wieder ein ernsthafter Konkurrent auf die Deutsche Meisterschaft zu sein.

"Wir haben ein Ziel formuliert: Wir wollen hier Deutscher Meister werden", kündigte Geschäftsführer Philipp Walter (49) nach dem Playoff-Aus in der vergangenen Saison an, weshalb man den Kader umstrukturierte und zahlreiche neue Stars an den Rhein geholt hatte.

Mit Alexandre Grenier (32, Eisbären Berlin), Justin Schütz (23, Red Bull München), Frederik Storm (34, ERC Ingolstadt) und Gregor MacLeod (25, Nürnberg Ice Tigers) verpflichtete man vier Top-Spieler aus der DEL.

Hinzu kam mit Andrej Sustr (32) ein vereinsloser Verteidiger, der über 300 Spiele für die Anaheim Ducks und die Tampa Bay Lightning in der NHL absolviert hatte.