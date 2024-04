Eishockey: Nächster Meilenstein für diesen Kölner Spieler!

Köln - Nicht nur bei seinem Verein, den Kölner Haien , hat er längst Legenden-Status erreicht. Auch in der Nationalmannschaft eilt Kapitän Moritz Müller (37) von Meilenstein zu Meilenstein. Beim Testspiel gegen die Slowakei am Wochenende absolvierte der Verteidiger sein 200. Länderspiel im DEB-Dress.

Ballt auch nach 17 Jahren noch für Deutschlands Eishockey Nationalteam die Faust: Kapitän und Haie-Spieler Moritz Müller (37). © Pavel Golovkin/AP/dpa

Nur zehn Spieler in der deutschen Eishockeygeschichte haben überhaupt 200 Spiele oder mehr in der Nationalmannschaft absolviert. Den Rekord hält ebenfalls eine Kölner Klub-Legende: der sechsfache Deutsche Meister Udo Kiessling (321 Spiele).

Müllers Debüt für Deutschland liegt mittlerweile aber auch schon 17 Jahre zurück: Im März 2007 stand der heute 37-Jährige das erste Mal für Deutschlands A-Team auf dem Eis.

"Mir wurde vom Augsburger Publikum und vom DEB wirklich ein toller Empfang zu meinem Jubiläumsspiel geboten. Dafür bin ich sehr dankbar", so Müller nach der Partie gegen die Slowakei.

Das Spiel in Augsburg gegen die Slowaken am Samstag konnte die Deutsche Nationalmannschaft nicht gewinnen. Am Ende stand es 4:5 nach Overtime.