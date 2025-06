Er kommt mit NHL-Erfahrung im Gepäck: Kölner Haie holen Stürmer aus Mannheim

Köln - Die Kölner Haie haben den nächsten Neuzugang perfekt gemacht: Ryan MacInnis (29) wird in den kommenden beiden Spielzeiten für den Vizemeister aus der Domstadt aufs Eis laufen.

Ryan MacInnis (29, r.) kommt von Liga-Konkurrent Adler Mannheim zu den Kölner Haien. © David Inderlied/dpa

Das hat der KEC am Freitag mitgeteilt.

"Ryan ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der als Center aber auch als Außenstürmer spielen kann. Dazu kann er in allen Spielsituation in verschiedenen Rollen agieren", freut sich Haie-Sportdirektor Matthias Baldys (41) über den gelungenen Transfer des 29-Jährigen, der in den vergangenen drei Jahre für die Adler Mannheim auf Torejagd ging.

Mit seinen 1,93 Metern Körpergröße bringe der Angreifer zudem eine entsprechende physische Präsenz mit und kenne die Liga durch seine Zeit in Mannheim gut.

MacInnis, dem der Eishockeysport durch Vater Al MacInnis (1.416 NHL-Spiele) in die Wiege gelegt wurde, sammelte vor seinem Wechsel nach Deutschland im Jahr 2022 sowohl in der kanadischen OHL als auch in der AHL Erfahrungen.