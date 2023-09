Europarekord und Tabellenführung: Kölner Haie legen Traumstart hin

Die Kölner Haie hatten an den ersten beiden Spieltagen einige Tore zu bejubeln. © IMAGO / Revierfoto

5:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers und 4:1 gegen den ERC Ingolstadt. Die runderneuerten Haie haben direkt zu Saison-Start für Furore gesorgt. Und auch Headcoach Uwe Krupp (58) zeigte sich nach dem deutlichen Sieg gegen den amtierenden Vizemeister Ingolstadt, wo man im letzten Viertel gleich alle vier Treffer erzielen konnte, beeindruckt vom Auftritt seiner Mannschaft.

"Ich freue mich für mein Team, das war ein hartes Stück Arbeit. Ingolstadt ist ein CHL-Team und Top in Deutschland. Heute hat man gesehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind", war der frühere Stanley-Cup-Sieger stolz.

Es sind zwar erst zwei Partien absolviert, aber die Rheinländer zeigten bereits, dass mit ihnen zu rechnen ist. Als einziges Team blieben die Haie ohne Punktverlust am ersten Wochenende und führen die Tabelle an.

Und auch was die individuellen Zahlen angeht, stehen Kölner Akteure an der Spitze. So führen die Angreifer Gregor MacLeod (25) mit zwei Toren und drei Assists und Alexandre Grenier (32) mit zwei Treffern und zwei Vorlagen die Scorer-Statistik an.

Ebenfalls vier Scorerpunkte hat im Übrigen der punktbeste Verteidiger der bisherigen Spielzeit vorzuweisen. Nick Bailey (33) von den Kölner Haien. Er bereitete bisher vier Tore vor.