In entscheidendem Playoff-Spiel: Haie-Kapitän Moritz Müller rechtzeitig fit

Moritz Müller (38) schnürt seine Schlittschuhe seit 2004 für die Kölner Haie. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch mit seinen 38 Lenzen auf dem Buckel zählt der Verteidiger noch immer zu den absoluten Leistungsträgern bei dem Verein, bei dem er seit 2004 unter Vertrag steht.

Nachdem vorab um sein Mitwirken in Spiel fünf gezittert wurde steht nun fest, dass der 38-Jährige in Ingolstadt auf dem Eis stehen kann.

Noch in Spiel vier hatte sich der Haie-Kapitän an der Schulter verletzt. Zwar konnte er das Eis nach einigen Minuten Behandlung in der Kabine wieder betreten, die Schlussminuten beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft musste er aufgrund von zu großen Schmerzen allerdings von der Ersatzbank aus verfolgen.